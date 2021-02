La vacunación de embarazadas contra la Covid servirá también para inmunizar a los fetos

“Por lógica vacunal, aunque hay que demostrarlo, como no se administra con estas vacunas ningún virus vivo atenuado , que son las únicas vacunas contraindicadas en el embarazo, como la del sarampión o la varicela, hay que suponer que éstas no produzcan ninguna afectación ni para la mujer ni para el feto”, declara el doctor Fernando Moraga-Llop, vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología.

“No se está vacunando actualmente no porque esté contraindicado, sino porque simplemente no está estudiado y no está en la ficha técnica”, explica la doctora Ruth Figueroa, presidenta del Grupo de Estudio de Vacunas de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (Seimc).

“Los niveles más altos de anticuerpos maternos se asocian con una inmunidad pasiva neonatal”, concluyó un estudio realizado por científicos estadounidenses y publicado el mes pasado en la revista American Journal of Obstetrics and Gynecology.

