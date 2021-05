La vacunación con AstraZeneca gana terreno en Panamá

El especialista en salud pública Jorge Luis Prosperi coincidió con Saéz-Llorens en que las personas creen y confían en la vacuna, y por ello la buscan y se la ponen. “Es muy positiva la aceptación de la vacuna de AstraZeneca, y que los antivacunas no han conseguido convencer a muchas personas a no vacunarse”, dijo.

You May Also Like