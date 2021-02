La vacuna protege pero genera dudas sobre la inmunidad en Israel

“El número de personas que dieron positivo por coronavirus no ha bajado en realidad desde hace un mes y medio. ¿Esto es porque el confinamiento no fue respetado o porque la vacuna no reduce la transmisión? Por el momento nadie se puede pronunciar al respecto”, agrega.

Resultados preliminares sugieren una eficacia del 92% una semana después de la segunda dosis, indicó a la prensa el Instituto Maccabi, que detectó 66 contagios leves que no necesitaron hospitalización sobre un total de 248,000 personas estudiadas. Aún no se publicó un estudio científico detallado sobre estos datos.

