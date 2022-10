La vacuna pediátrica anticovid reduce el riesgo de hospitalización

Para el pediatra e infectólogo Xavier Sáez Llorens, la covid-19 no es una infección “tan benigna” en niños, ya que si bien no tenemos la evaluación de las secuelas postcovid en el país, la evidencia internacional sugiere que entre el 5% y el 15% de los niños contagiados la padece a mediano o largo plazo.

