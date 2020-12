la vacuna o la infección natural

“Tu respuesta inmune pudo haber sido muy buena o no, dependiendo de a cuánto virus estuviste expuesto, y como esa carga es variable, no sabrás en que parte del espectro te encuentras, por lo tanto, es mejor ponerse la vacuna “, concluye Gommerman.

Esto opina la doctora Gommerman: “Primero que mucha gente nunca tuvo confirmación de haber tenido el virus. Cuando nos llega gente que piensa que ha tenido Covid-19 y se les hace la prueba de anticuerpos, no siempre dan positivo porque en realidad no han estado expuestos al virus”.

Como explica el doctor Rodrigo, pasar la enfermedad “ es una aventura, un azar, una ruleta rusa: mientras que a algunas personas no les ocasiona ningún problema, a otras les causa problemas gravísimos. Y a otras no tan graves pero persistentes en el tiempo, e incapacitantes”.

