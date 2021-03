La vacuna ‘monodosis’ de Janssen llegará el 19 de abril y España recibirá 20 millones de vacunas hasta final de año

En un primer momento, la entrega será de 200 millones de dosis de aquí a final de año (y no en el segundo trimestre como estaba previsto). En todo caso, para finales de 2021 España habrá recibido un total de 20 millones de dosis, siempre que se cumplan los plazos marcados. Eso es algo que además tratará de vigilar la Comisión Europea para no encontrarse con el mismo problema que está teniendo con AstraZeneca. Solo en el segundo trimestre está previsto que lleguen a España 5,5 millones de dosis, según el Gobierno.

You May Also Like