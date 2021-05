La vacuna intranasal contra la gripe mejora la respuesta inmunitaria y ofrece una amplia protección

“Este estudio aporta nuevos conocimientos sobre el desarrollo de sistemas de vacunas intranasales de alto rendimiento con nanopartículas bidimensionales en forma de lámina -señala Dong-. Las nanopartículas de óxido de grafeno tienen atributos extraordinarios para la administración de fármacos o el desarrollo de vacunas , como la superficie ultra grande para la carga de antígenos de alta densidad, y la vacuna mostró propiedades superiores de mejora de la inmunidad in vitro e in vivo. La nanoplataforma podría adaptarse fácilmente a la construcción de vacunas para la mucosa contra diferentes patógenos respiratorios”.

Una vacuna contra la gripe fabricada con nanopartículas y administrada por vía nasal mejora la respuesta inmunitaria del organismo a la infección por el virus de la gripe y ofrece una amplia protección contra diferentes cepas víricas , según publican investigadores del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad Estatal de Georgia, en Estados Unidos, en ‘Proceedings of the National Academy of Sciences’.

You May Also Like