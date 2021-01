La vacuna de Pfizer es eficaz contra las cepas del Covid-19 halladas en Reino Unido y Sudáfrica

“Hemos probado 16 mutaciones diferentes y ninguna de ellas ha tenido realmente un impacto significativo. Esa es la buena noticia”, señaló en declaraciones recogidas por Reuters. “Eso no significa que el 17 no lo hará”, añadió.

El estudio se realizó en laboratorio, es decir, se usó sangre extraída de personas que habían recibido la vacuna, pero no es definitivo ya que no se analizó el conjunto completo de mutaciones encontradas. No obstante, Phil Dormitzer, uno de los principales científicos de vacunas virales de Pfizer, asegura que “es buena noticia”

