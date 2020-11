La vacuna de Johnson & Johnson costará alrededor de ocho euros y saldrá en 2021

Para garantizar la vacunación de la población, Johnson & Johnson trabaja junto a los gobiernos en planes de acceso y distribución, como es el caso de COVAX, proyecto al que destinarán 500 millones de dosis de su producción para los países de rentas más bajas. Asimismo, desde la multinacional aseguran que el precio no se centrará en el lucro: “Buscaremos garantizar el acceso a la vacuna en todos los territorios, el precio no será de más de 10 dólares por vacuna”.

