La vacuna contra la Covid-19 de Janssen genera anticuerpos en el 90% de casos con una única dosis

No obstante, como este ensayo depende del número de casos de la enfermedad que se detecten, este plazo es aproximado. Si se demuestra que la vacuna de dosis única es eficaz y tiene un buen perfil de seguridad, la compañía tiene previsto presentar poco después una solicitud de autorización de uso de emergencia de la vacuna a la Food and Drug Administration (FDA) de Estados Unidos y otras solicitudes de autorización en otros países del mundo.

Los resultados preliminares del ensayo clínico fase 1/2a publicados en la revista New England Journal of Medicine han mostrado que la vacuna candidata experimental frente a la Covid-19 de Janssen de Johnson & Johnson ha conseguido detectar con una sola dosis anticuerpos neutralizantes en más del 90% de los participantes.

