La vacuna contra la corrupción

Trasladaron 80 millones de dólares del presupuesto de la Caja de Seguro Social porque no encontraron, en el presupuesto del gobierno central, de donde sacar las partidas para pagar el bono solidario. Un bono solidario que no alcanza a cubrir las necesidades básicas de los cientos de miles de panameños con contratos suspendidos y que ahora le recortan a los jóvenes, buscando los ahorros que no quieren encontrar en los excesos de botellas, sobreprecios y contratos brujos.

La Contraloría se niega a publicar la información completa sobre la planilla cashback, le tira la pelota a la Asamblea. La Asamblea rechaza publicar la información porque dice no contar con un sistema que le permita publicarla. Al final, la Corte Suprema debe pronunciarse aunque, ya previamente ha fallado ordenando a la Asamblea publicar. Sin embargo la Corte ha negado declararlos en desacato, a pesar de que la Asamblea no ha cumplido con lo ordenado.

