La vacuna anticovid de CureVac registra una eficacia de 47%

“Aún no sabemos la eficacia versus Covid grave (hospitalización y muerte), la que presumiblemente podría ser superior. De los 134 casos de Covid analizados y distribuidos entre grupos placebo y vacunados, la inmensa mayoría fue causada por variantes virales de preocupación y casi no había casos de la cepa original de SARS-CoV-2”, precisó el médico.

You May Also Like