La Unión Europea urge a Estados Unidos a que reconsidere su ruptura con la OMS

Sin embargo, no está claro que Estados Unidos planee retirarse formalmente de la organización, de la que forma parte desde su creación en 1948, y la Casa Blanca no ha querido aclarar este viernes ese punto.

El 18 de mayo Trump dio un plazo de 30 días al organismo de la ONU para acometer unas reformas que no especificó, o de lo contrario cortaría permanentemente los fondos a la institución. Aunque todavía no ha pasado ni la mitad de ese plazo, Trump lo dio por concluido este viernes al afirmar que la OMS “se ha negado” a “acometer las reformas solicitadas”.

