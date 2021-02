La Unión Europea retira a Marruecos de la “lista gris” de paraísos fiscales

No solo Marruecos. Namibia, Barbados y Santa Lucía también fueron eliminados del documento anexo de situación al haber cumplido con los compromisos fiscales exigidos por la Unión Europea. Sin embargo, El Consejo de la Unión Europea acordó añadir a Dominica a la lista de jurisdicciones no cooperativas de la UE, que es como se conoce técnicamente a los paraísos fiscales.

