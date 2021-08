La Unión Europea reimpuso restricciones de viaje a los Estados Unidos e Israel por el rebrote de coronavirus

El tema es que Estados Unidos no hizo lo mismo, y para los ciudadanos europeos sigue siendo complicado viajar al país norteamericano , un hecho que molestó a la UE. Desde un comienzo se dijo que si Washington no flexibilizaba sus restricciones el bloque volvería a imponer las suyas en una suerte de respuesta diplomática.

La recomendación del Consejo de la UE no es vinculante para los Estados miembros, pero la institución advierte de que un Estado no debería decidir levantar restricciones de viaje a los países que no estén en la lista sin que se decida de manera coordinada en la Unión.

