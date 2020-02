La Unión Europea incluye a Panamá, las Islas Caimán, Palaos y Seychelles en la lista de paraísos fiscales

La UE no ha modificado sus criterios para determinar qué países son paraísos fiscales, pero sí ha vuelto a evaluar el cumplimiento de los mismos y, aunque la situación de Panamá no ha cambiado en este sentido, el hecho de que la OCDE la haya incluido en su lista implica que la UE tiene que incorporarla a la suya.

