La Unión Europea baraja reanudar la entrada de turistas totalmente vacunados en verano | Noticias Univision Mundo

La Unión Europea se alista para permitir la entrada a los turistas estadounidenses que hayan sido totalmente vacunados de covid-19 el próximo verano, según dijo la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, en una entrevista con The New York Times . La decisión, explicó la funcionaria, dependerá de los datos epidemiológicos que haya en los próximos meses.

