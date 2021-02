La Unión Europea advirtió que la expulsión de su embajadora por el régimen de Maduro “no hará más que aislar a Venezuela internacionalmente”

Julio Borges, Comisionado Presidencial para las Relaciones Exteriores del gobierno de Guaidó, dijo que la decisión del régimen “ sólo aislará más a Maduro y recibirá un enérgico repudio del mundo libre ”. ” La presión democrática internacional es una respuesta a la destrucción de las libertades en el país, al empeño de impedir elecciones libres. No cesará hasta tanto no se restablezca la democracia”, expresó.

