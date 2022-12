La Unidad Carlson, los soldados de élite que llevaron la bandera ucraniana a la orilla rusa del Dniéper y abrieron la ‘cabeza de puente’

El primer jefe adjunto del consejo regional de Jersón, Yuriy Sobolevskyi, ha hablado en un maratón televisivo sobre la situación en la región, el restablecimiento de las infraestructuras y los bombardeos. “Definitivamente, esta no es nuestra última bandera en la orilla izquierda de Jersón en un futuro próximo. La operación militar para desocupar esa orilla no se ha detenido realmente . Tiene fases”, ha asegurado.

You May Also Like