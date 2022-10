La única opción para hacer el agro eficiente

Estamos en plena cosecha del arroz y ya se habla de importar, porque las áreas sembradas, aproximadamente 60,000 hectáreas, no tendrán la producción esperadas por afectaciones del exceso de lluvia en todo el país. Nuestra característica de país productor de arroz “a ruego” y no con “riego” nos obliga a aceptar “que cuando no es Chana, es Juana” en nuestra mayor actividad agrícola del país.

You May Also Like