Liz Truss, ha dimitido este miércoles como primera ministra de Reino Unido tras 44 días en el cargo y en medio de una crisis sin precedentes, después de no poder sacar adelante su plan fiscal, con bajadas masivas de impuestos, y tras dos dimisiones en su gobierno. Este miércoles, a 24 horas de su salida, aseguraba que era “una luchadora y no una desertora”. ¿Qué ha dicho tras tomar la decisión? Es hora de jugar.

