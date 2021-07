La UEFA veta el arcoíris en la publicidad de los estadios de Rusia y Azerbaiyán y los patrocinadores de la Eurocopa protestan

Según ha explicado France Presse, el organismo europeo no quiere molestar a los regímenes de Vladimir Putin e Ilham Aliyev , por lo que pidió a las marcas que pagan que no usaran el arcoíris en el Estadio Krestovsky de San Petersburgo ni en el Olímpico de Bakú. En otros campos (Londres y Roma), sí pueden hacerlo.

