La UEFA sanciona a la selección inglesa por el uso de un puntero láser contra el portero de Dinamarca

(Bloomberg) — La selección inglesa fue acusada por el organismo rector del fútbol europeo por unas imágenes en las que se veía como se apuntaba con un puntero láser al portero de Dinamarca, Kasper Schmeichel, durante la semifinal de la Eurocopa 2020 el miércoles.

La UEFA abrió un procedimiento disciplinario por el incidente, y también acusó a Inglaterra por una perturbación durante el himno nacional de Dinamarca y por encender fuegos artificiales.

Imágenes de televisión mostraron una luz verde en el rostro de Schmeichel antes del lanzamiento de un penalti del inglés Harry Kane durante el tiempo suplementario. Schmeichel atajó el tiro, pero Kane anotó con el rebote, lo que le dio a Inglaterra una ventaja de 2-1 que le permitiría al país asegurar un puesto en su primera gran final desde 1966.

La UEFA dijo en un comunicado que el caso será tratado por su Órgano de Control, Ética y Disciplina “a su debido tiempo”. La Asociación de Fútbol de Inglaterra no respondió de inmediato a un correo electrónico en busca de comentarios.

El penalti se produjo durante un período de presión sostenida de Inglaterra, que realizó 20 tiros durante el partido, frente a solo seis de Dinamarca. La victoria de Inglaterra provocó escenas de júbilo en todo el país, y el equipo volverá a Wembley el domingo para la final contra Italia

