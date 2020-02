La UEFA excluye al Manchester City dos años de la Champions por incumplir las normas del fair play financiero

La UEFA ha excluido al Manchester City de las competiciones europeas y no podrá disputar la Champions League en las dos próximas temporadas (2020/21 and 2021/22) y deberá abonar, además, una multa de 30 millones de euros por haber incumplido las normas del fair play financiero. El club inglés aún puede recurrir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

You May Also Like