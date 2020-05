La UEFA espera terminar la Champions a “finales de agosto”

“No veo por qué no se jugaría. No creo que el virus dure para siempre… Sabemos ya cosas sobre el virus. Soy optimista”, subrayó.

“El fútbol no ha cambiado después de la Segunda Guerra Mundial o de la Primera, y no cambiará por un virus”, afirmó el patrón de la UEFA en la entrevista a Record, añadiendo que estaba convencido de que la Eurocopa de 2020, que se aplazó a 2021, podrá disputarse el próximo año.

“El 80% de las ligas europeas se van a reanudar. No veo por qué la Liga de Campeones y la Europa League no deberían disputarse”, señaló.

AFP • 20 May 2020 – 10:20 AM

