La UEFA anuncia las primeras medidas a los equipos de la Superliga: retenciones económicas a los que se fueron

La UEFA lleva varias semanas trabajando en las medidas que tomarán para sancionar a los doce equipos que anunciaron a finales del mes de abril la creación de la Superliga, alejada de las principales organizaciones del fútbol. Una auténtica amenaza a la Champions League, teniendo en cuenta que gran parte de estos clubes forman parte de la élite mundial, como el FC Barcelona, el Real Madrid, el Manchester City o la Juventus.

Finalmente, ha sido este viernes cuando el organismo presidido por Aleksander Ceferin ha anunciado las primeras medidas que tomará contra estos. Concretamente, contra los equipos fundadores que poco después abandonaron de manera oficial la creación del proyecto: los seis ingleses, Milan, Inter y Atlético de Madrid.

Así, la UEFA retendrá un 5% de los ingresos que perciban de cualquier competición bajo su marco durante un año. Una sanción “leve”, al haber firmado una ‘Declaración de Compromiso de los Clubes’, estableciendo su compromiso con las competiciones de la UEFA a nivel de clubes y selecciones. De lo contrario, se enfrentan a multas de 50 a 100 millones de euros.

UEFA has approved reintegration measures for nine clubs involved in the so-called ‘Super League’.

The matter of the other clubs involved in the so-called "Super League" will be referred to UEFA disciplinary bodies.

