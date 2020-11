La UE ya busca alternativas para deshacer el bloqueo de los fondos incluso dejando fuera a Hungría y Polonia

Este proceso, de hecho, “está diseñado para superar la parálisis, cuando una propuesta es bloqueada por un único país o por un pequeño grupo de países que no desean participar en la iniciativa”. Siempre está abierto a que otros Estados se unan. Sin embargo, no permite una ampliación de las competencias más allá de las recogidas en los tratados europeos. La autorización para proceder con la cooperación reforzada la concede el Consejo, a propuesta de la Comisión y después de obtener el consentimiento del Parlamento Europeo.

La UE no parece dispuesta a jugar el mismo juego que plantean Hungría y Polonia, con la compañía de Eslovenia, aunque en un segundo plano. El bloque al Presupuesto 2021-2027 se mantiene, y por lo tanto también están vetados los fondos de recuperación, de los cuales a España le corresponden 140.000 millones. Todo porque no quieren que se vincule al cumplimiento con el Estado de Derecho. Hay cierta urgencia, y por eso Bruselas ya está buscando alternativas y algunas de ellas pululan por los ambientes comunitarios. De momento, en la última cumbre del Consejo Europeo celebrada hace pocos días no se trató el tema en profundidad porque los líderes prefieren que se aborde en un encuentro presencial, a ser posible en diciembre.

You May Also Like