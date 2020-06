La UE y el Reino Unido reanudan las negociaciones posbrexit

“No tenemos que esperar grandes cosas de estas nuevas negociaciones. Pero no pienso que los británicos irán a la ruptura en ausencia de progresos. La situación cambió completamente con el virus”, dice el experto Anand Menon del centro de investigación The UK in a Changing Europe.

Londres dijo que esta etapa es una fecha límite y amenazó con no seguir en las negociaciones si no ya progresos suficientes. Pero esto era antes del coronavirus, que ha provocado una recesión histórica en el Viejo Continente.

