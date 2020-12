La UE y el Reino Unido acuerdan seguir negociando y se ponen el domingo como fecha límite

“Nuestros amigos en la Unión Europea están insistiendo en que si ellos aprueban una nueva ley en el futuro con la que nosotros en este país no queremos cumplir o con la que no estemos de acuerdo, ellos tendrán el derecho automático a castigarnos y tomar represalias”, afirmó el líder tory en la Cámara de los Comunes.

“Brechas muy grandes permanecen entre las dos partes y todavía no está claro si se pueden tender puentes. El primer ministro y Von der Leyen acordaron seguir las discusiones durante los próximos días entre sus equipos negociadores. El primer ministro no quiere dejar ninguna ruta hacia un posible acuerdo sin probar”, aseguraron las fuentes del Reino Unido.

