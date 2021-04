La UE se pone las pilas para acordar el certificado de vacunación para verano

“Para impulsar la economía es preciso tomar esta decisión aún cuando persistan incertidumbres científicas. La carta no garantiza que su portador nunca se vuelva a infectar o que no pueda infectar. Solo garantiza que se ha vacunado, que es inmune o que tiene una PCR hecha desde hace 72 horas , y por tanto cumple con todos los requisitos para viajar sin soportar las penalidades en que en estos momentos se ha convertido el tránsito entre Estados miembros”, zanjó el eurodiputado.

