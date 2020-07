La UE se instala en el bloqueo y aplaza las ayudas postpandemia

El primer conato de acercamiento no se vio (y tímidamente) hasta el sábado. Michel tanteó a los implicados y acabó presentando una nueva propuesta: 300.000 millones en préstamos y 450.000 en transferencias . Además, daba la posibilidad a los países de poder bloquear la concesión de ayudas si considera que las reformas planteadas por el receptor no nos las adecuadas. Esa era una de las condiciones que pedía Países Bajos. Pero esa vía tampoco sirvió para que las 27 manos se estrecharan. El pesimismo creció.

No hay pacto sobre los fondos de recuperación de la Unión Europea para mitigar los efectos de la pandemia. Al menos de momento, porque la negociación sigue. No es posible poner de acuerdo a los 27 en una cumbre del Consejo Europeo que discurrió durante tres días en los que las conversaciones han sido un tira y afloja entre los dos bloques : de un lado, el norte. Los llamados frugales insisten en que tener el control para el reparto de las ayudas y siguen apostando por los créditos por delante de las transferencias a fondo perdido. No son partidarios de mutualizar la deuda. Del otro, el sur, con España e Italia como países más necesitados . Su idea es lograr un acuerdo “ambicioso” y que mantenga una mayoría de subsidios. Apelan a la “solidaridad” porque esta crisis “no se debe a las malas políticas”.

