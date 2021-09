La UE quiere impulsar una fuerza de acción rápida para ‘despegarse’ de EE UU y actuar en crisis como la de Afganistán

La ministra de Defensa alemana, Annegret Kramp-Karrenbauer, ha planteado ya en la reunión informal de ministros de este jueves la posibilidad de recurrir a una opción que prevén los Tratados para lanzar misiones rápidas aunque solo participen en ellas los Estados miembro que deseen. Precisamente esa posibilidad, aunque sí se puede dar, no se ha puesto sobre la mesa en el caso de Afganistán y por eso desde el punto de vista de Borrell no resulta lo suficientemente efectiva, aunque no la descarta.

“Es un asunto que habrá que ver más detenidamente”, apuntan fuentes consultadas por 20minutos , dando buena cuenta de que la unidad en materia de Defensa es un tema espinoso en el seno de los 27. No hay consenso en la necesidad de un ejército europeo y la política exterior es competencia de los Estados miembros, lo que dificulta todavía más el acuerdo. “No se puede compartir ejército si no se comparten intereses” , cuentan los expertos. Francia o Alemania, entre otros, lideran el bloque proeuropeo; mientras, Hungría, Dinamarca o Portugal son partidarios de seguir de la mano de la OTAN. Quién sabe si este primer paso con la fuerza de acción rápida reabre brechas ya conocidas.

“Necesitamos aumentar nuestra capacidad de actuar de manera autónoma, cuando y donde sea necesario. ¿Fuimos capaces de asegurar el perímetro del aeropuerto de Kabul? No. Los americanos fueron capaces nosotros, no “, dijo, de forma tajante, el propio Borrell al término de la reunión de los ministros de Defensa en Eslovenia. La idea es que la propuesta de la fuerza europea de acción rápida pueda debatirse a lo largo del mes de noviembre.

