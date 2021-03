La UE pronostica que se alcanzará la inmunidad de grupo “el 14 de julio”

Fuentes comunitarias aseguran que la paralización fue una maniobra “pruedente”, pero que quizás tendría que haberse “explicado mejor” y haberse tomado “por consenso y todos a la vez”. De nuevo, el problema está más “en la coordinación de la decisión” que en la propia medida. En todo caso, la competencia en este sentido este de los Estados miembros, que incluso podrían no atender las demandas de la EMA, que es un órgano consultivo y cuyas decisiones no son vinculantes.

Las vacunas también se han convertido en un elemento de tensión desde el punto de vista geopolítico. El comisario europeo de Mercado Interior, el francés Thierry Breton, ha comentado que la inmunidad del 70% puede conseguirse “el 14 de julio” si se acelera debidamente la vacunación y, además, considera que la vacuna rusa Sputnik V no será necesaria en la Unión Europea. La respuesta de Moscú no se ha hecho esperar y desde el Kremlin aseguran que se trata de un “menosprecio”, al tiempo que han cargado contra la estrategia europea y avisan de que el fármaco tiene “más eficacia” que las vacunas que aplica la UE.

