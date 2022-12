la UE pretende evitar la publicidad dirigida en el futuro

Aunque la junta no prohibirá directamente a la compañía de Mark Zuckerberg, The Wall Street Journal ha explicado que pedirá a la Comisión de Protección de Datos de Irlanda a aplicar una orden que deje que los usuarios escojan restringir los anuncios dirigidos. En Irlanda es donde se encuentra la sede oficial europea de Meta , por lo que deberá cumplir con las exigencias.

Los datos que recogen las redes sociales a raíz de la actividad de sus usuarios se usan después para personalizar la publicidad que les sale en la interfaz. No obstante, la Junta Europea de Protección de Datos (EDPB) de la Unión Europea no quiere que eso ocurra y obligará a Meta a que ofrezca más facilidades y transparencia para evitarlo.

