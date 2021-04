La UE prepara una demanda contra Astrazeneca por la falta de vacunas

Según desvela la revista Político, que cita fuentes de cinco diplomáticos de la Unión Europea que no identifica, la Comisión planteó esta iniciativa en una reunión de embajadores el pasado miércoles. En esa reunión, según la publicación, la mayoría de los países de la UE dijeron que apoyarían demandar a la compañía, dado que no había logrado entregar las dosis de vacunas comprometidas con los Veintisiete.

