la UE prepara cambios en los límites de deuda y déficit, como pide España

Otros Estados miembros, como España o Grecia (que en 2020 alcanzó el 205,2% de deuda), no solo no han estado dentro de los márgenes sino que además han disparado sus cifras de déficit y deuda . España, por ejemplo, cerró el año pasado con una deuda de un 120% y con un déficit cercano al 11%.

Ahora mismo las reglas fiscales están suspendidas hasta 2022 y España es uno de los países que más está presionando para que se reformen antes de que vuelvan a entrar en funcionamiento. “Esas reglas no responden, en la práctica, a la realidad de la economía española y de otras europeas. No se adaptan a la realidad económica y financiera actual que ha evolucionado mucho desde que se pusieron en pie”, comentó al respecto la vicepresidenta Nadia Calviño.

La Unión Europea lleva 24 años con las mismas reglas fiscales. En 1997 los Estados miembros acordaron el llamado Pacto de Estabilidad y Crecimiento, por el cual la deuda pública no podía exceder del 60% del PIB mientras que el déficit público no podría ser superior al 3%. Desde entonces, la Unión ha atravesado por dos crisis: la primera, la Gran Recesión del 2008, y ahora la pandemia de coronavirus que ha vuelto a dejar maltrecha la economía comunitaria y ha puesto sobre la mesa la posibilidad de cambiar las reglas y poner fin a un marco propio de épocas en las que primaba la austeridad.

