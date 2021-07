“La UE no existiría sin la OTAN, son compatibles”

“Los aliados transatlánticos enfrentan una realidad común de competencia sistémica y numerosas amenazas tradicionales e híbridas”. Antonio López Istúriz, vicepresidente del Partido Popular Europeo, lleva casi dos décadas por los pasillos de la Eurocámara, y conoce todos los detalles de cómo se mueven los debates por la estructura europea. Esta semana, en el pleno, defendió un informe que llama a reforzar la relación entre la UE y la OTAN, y comenta esos vínculos en una entrevista con 20minutos desde Estrasburgo.

¿En qué punto está la relación entre la UE y la OTAN?

Es un tema complicado y una relación complicada, pero en lo que se refiere al informe para reforzar ese vínculo hemos encontrado buena acogida y bastante consenso, incluso con los Verdes -que tradicionalmente se oponen a la asociación atlántica-. Hay muchos puntos en común entre ambas organizaciones y por eso creo que el planteamiento que hemos hecho ha tenido buena acogida. Y muchos de los puntos que se recogen en el informe se incluyeron en las conclusiones de la última cumbre de la OTAN.

¿Cuáles son esos puntos en común?

Sobre todo la lucha contra las injerencias de China y Rusia, o sobre los ciberataques, pero para la UE también tiene que ser importante un punto de fricción como es Turquía, por los problemas con dos Estados miembros como Grecia y Chipre. Pero en todo caso, la UE y la OTAN tienen intereses y valores comunes al fin y al cabo.

¿Y no choca ese refuerzo de las relaciones con la idea de autonomía estratégica de la UE de la que ahora tanto se habla?

No tiene por qué. La UE no existiría si no fuera por la OTAN, eso lo tenemos todos bastante claro, por lo que son perfectamente compatibles. La UE es una potencia menos militar y más económica y política mientras que la OTAN es una organización político-militar. Cuando hemos hablado con la OTAN para hacer el informe no nos han trasmitido preocupaciones en ese sentido.

Hablamos entonces de…¿Convivencia?

La autonomía estratégica de la que se habla no separa a la UE de la OTAN porque, por ejemplo, la UE no está ahora en hacer un ejército propio. Queremos desarrollar nuestra industria, sí, pero eso es compatible con reforzar las relaciones con la OTAN. Por ejemplo, en el caso de China la Unión quiere mantener una relación comercial y económica, pero también queremos que China cumpla con su parte.

¿Y ve viable una entrada de Ucrania en la OTAN a medio o largo plazo?

Hay diferencias entre países, a favor y en contra, incluso dentro de la OTAN, así que es difícil de predecir, pero lo que sí ha quedado claro es qué posición tiene la UE respecto a Ucrania: estamos del lado del pueblo ucraniano, frente a la invasión rusa y frente al régimen de Putin. Cuando hablamos de Rusia estamos hablando de un régimen autoritario.