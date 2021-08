La UE limita de nuevo los viajes turísticos desde EEUU e Israel por la pandemia

Estados Unidos, sin embargo, no ha levantado restricciones de manera recíproca durante este periodo y ha limitado los viajes no esenciales para los ciudadanos europeos pese al avance de la campaña de vacunación en los países de la UE.

La recomendación del Consejo de la UE no es vinculante para los Estados miembros, pero la institución advierte de que un Estado no debería decidir levantar restricciones de viaje a los países que no estén en la lista sin que se decida de manera coordinada en la Unión.

