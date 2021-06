La UE le enseña la puerta de salida a Hungría por su ley anti LGTBI

También fue muy explícito el primer ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel, quien es abiertamente homosexual, al señalat ante los medios de comunicación que “ser gay no es una elección, pero ser intolerante sí lo es”. “Si de verdad piensa que por ver una película o por hablar en una clase sobre orientación sexual te haces gay, realmente no ha entendido nada”, dijo Bettel.

