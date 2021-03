La UE lanzará en verano el certificado Covid y permitirá a los no vacunados viajar con una PCR negativa

Empuje al certificado de vacunación europeo. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado que el próximo 17 de marzo presentará la propuesta legislativa que regule el llamado certificado verde digital de Covid-19, que recogerá información sobre la situación de vacunación del portador y los resultados de sus pruebas. Su labor será la de facilitar los viajes a las personas inmunizadas al eliminar otros requisitos que agilizarán los desplazamientos. La idea es que comience a funcionar este verano, aunque España y otros estados ya presionan para adelantar su lanzamiento.

“El objetivo es permitir gradualmente que puedan moverse de forma segura en la UE o fuera, por trabajo o por turismo. La gente vacunada contra la Covid podrá demostrar su inmunización con una fórmula a prueba de falsificaciones”, ha asegurado la presidenta de la Comisión sobre el certificado. Von der Leyen también ha aclarado que no supondrá ningún tipo de discriminación para los no vacunados. Y es que, cuando los países del sur propusieron la idea, surgieron dudas en Bruselas sobre cómo evitar discriminaciones. La canciller alemana, Angela Merkel, reconoció que no se podía permitir viajar solo a los vacunados si primero no se ofrecía la opción de inocularse las dosis de Pfizer, Moderna o AstraZeneca (las aprobadas actualmente). “El documento no puede proporcionar derechos específicos a las personas vacunadas”, señaló por su parte el presidente francés, Emmanuel Macron.

Sin embargo, no parece que se vaya a cumplir este extremo ya que ninguno de los países europeos prohibirá la entrada a aquellos que no estén vacunados. A falta de confirmación, todo indica que para los que no hayan recibido la vacuna se seguirán solicitando los requisitos exigidos hasta ahora: una PCR negativa, medida en vigor desde el pasado mes de noviembre; cuarentena obligatoria según del país de origen; y control de temperatura, además de visual.

Con el anuncio de ayer de la presidenta de la Comisión se pone también fin a la incógnita que existía sobre si la propuesta llegaría a tiempo. El pasado jueves, los Veintisiete tuvieron un encuentro virtual en el que se emplazaron a comenzar a trabajar en este proyecto, para el que se dieron tres meses, tiempo necesario para que el certificado sea interoperativo. La canciller alemana, Angela Merkel, dijo al término del encuentro que estaría en verano, sin especificar mes. El mismo plazo ha repetido Von Der Leyen.

Eso sí, los países sureños impulsores de la medida por la urgente necesidad de reactivar el turismo, base de su economía (España y Grecia, entre otros), intentan presionar para que el documento comience a funcionar cuanto antes. La vicepresidenta tercera de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha pedido que llegase “antes de verano”. “El certificado tiene que llegar antes de verano, naturalmente; España es el país que tiene más interés”, ha señalado. La vicepresidenta ha insistido en que se debe recuperar “cuanto antes” el pulso turístico y que, para ello, es básico el certificado. Por ello, ha añadido, los ministerios implicados trabajarán en un grupo común para salvar los obstáculos tecnológicos y legales que se pueden llegar a plantear.

“Es una buena noticia que España y Europa compartamos la necesidad de trabajar coordinadamente y agilizar las herramientas para garantizar una movilidad segura en cuanto las condiciones sanitarias lo permitan”, ha valorado, por su parte, la ministra de Industria y Turismo, Reyes Maroto, en un mensaje en su cuenta de Twitter. Fuentes de su departamento han añadido a 20minutos que el certificado propuesto por Von der Leyen va “en la línea” de lo propuesto por España hace unas semanas. “Desde el principio explicamos que no entendíamos el certificado de vacunación como una medida discriminatoria, sino como un elemento que viene a complementar otras medidas con las que ya contamos”, han expresado las mismas fuentes.