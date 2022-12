La UE espera aprobar nuevas sanciones a Rusia pero aún persisten diferencias

“ Los europeos hemos sido siempre el puente que ha mantenido con vida el acuerdo nuclear (con Irán) y no queremos cerrar por completo la puerta. Y esto lo decimos hoy muy claro. Pero, de facto, tenemos la impresión de que Irán ha cerrado la puerta a las negociaciones sobre el pacto nuclear”, afirmó por su parte el ministro austríaco, en referencia al pacto entre Teherán y varias potencias para que no acceda al arma atómica, en el que media la UE, pero que se encuentra en punto muerto.

“Irán sigue diciendo que no han entregado drones a Rusia tras el inicio de la guerra (en Ucrania), y que no planean enviar misiles a Rusia. Veremos”, dijo Borrell.

You May Also Like