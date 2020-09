“La UE debe tener más competencias sobre salud para poder responder de forma más eficaz”

Dolors Montserrat tiene claras las prioridades para el uso de los fondos de recuperación y asegura que las reformas en España no pasan por la derogación de la reforma laboral. La portavoz del PP en el Parlamento Europeo responde a 20minutos sobre los retos de la UE ante la celebración del debate sobre el estado de la Unión, que se celebra en Bruselas.

¿Qué lecciones ha aprendido la UE con la pandemia?

La necesidad de incrementar y mejorar la cooperación entre todos los estados miembros y entre las instituciones de la UE tanto a nivel sanitario (en aspectos como el abastecimiento de material o la obtención de vacunas, entre otros) como para gestionar las consecuencias del virus en la economía, el mercado interior y la movilidad en el espacio Schengen. La imposición de medidas unilaterales como cuarentenas o restricciones a los viajes no es positiva y debería corregirse mediante un enfoque y una estrategia solida a nivel europeo que implicase a todos los países. La UE debe tener más competencias sobre salud para poder hacer frente de manera más eficaz, juntos, a las amenazas sanitarias como la actual y a las que puedan llegar en el futuro.

¿En qué aspectos o medidas se deben centrar los fondos de recuperación de la UE?

Como dijimos durante la negociación de estos fondos, que ha liderado el Partido Popular Europeo, deben centrarse en reactivar la economía y en la creación de empleo, prestando atención a los sectores más afectados, como el turismo, y a los colectivos con más necesidad de apoyo, como los trabajadores autónomos y las familias con menos recursos. Nadie debe quedar atrás. El gobierno de Sánchez debe abandonar intenciones como la derogación de la reforma laboral de 2012, que dio buenos resultados, y trabajar en un uso eficiente de estos fondos.

¿Cómo queda la posición de España en la Unión después de todo?

España es un gran país que tiene ahora un mal gobierno. Los españoles siempre demostramos nuestra fortaleza en las crisis; somos un país solidario, emprendedor y trabajador que sabe levantarse y superar las dificultades.

Pero por desgracia, la actuación del gobierno no nos deja de momento en una buena posición. Esta crisis es global pero no ha afectado a todos los países por igual. Todos los indicadores demuestran que España es el país europeo que peor ha reaccionado al coronavirus debido a un gobierno de coalición que ha llegado tarde; que no ha tomado las medidas necesarias ni en el ámbito sanitario ni en el ámbito económico; que ha mentido reiteradamente a los españoles; y que ha eludido su responsabilidad en la gestión de esta gravísima crisis. Los españoles hemos sufrido y seguimos sufriendo un gobierno que llega tarde y mal siempre, que no escucha al líder de la oposición y que sólo acierta cuando rectifica.

Más allá de la covid-19, ¿qué retos se le presentan a la UE en el corto, medio y largo plazo?

La absoluta prioridad es la gestión de la pandemia, porque tiene implicaciones en todos los ámbitos. Pero también es fundamental lograr un buen acuerdo para España en la reforma de la Política Agrícola Común (en la que nos arriesgamos a perder fondos por la ineficiencia del gobierno de Sánchez); y pactar un acuerdo con Reino Unido para un brexit ordenado. A medio y largo plazo seguir realizando las reformas económicas para generar oportunidades y empleos de calidad; así como profundizar en la digitalización y en la promoción de una economía circular.