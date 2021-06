La UE cree necesario investigar otra vez el origen de la pandemia de la Covid-19

Los servicios secretos británicos consideran “ factible ” que la pandemia de coronavirus tuviera su origen en un laboratorio de investigación chino, según publica este domingo The Sunday Times, cuya fuente sostiene no obstante que quizás “nunca llegaremos a conocer” el origen real del SARS-CoV-2. El coronavirus se ha cobrado ya más de 3,5 millones de muertes en todo el mundo.

You May Also Like