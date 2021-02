la UE aborda los ‘giros’ del virus

Con todo, la medida más relevante que se puede plantear es el llamado pasaporte de vacunación, que parece fundamental para reactivar el turismo, sobre todo de cara a los meses estivales. Grecia y España son los países que más claramente se han posicionado a favor, pero Alemania o Francia todavía no tienen muy clara su utilidad. Además, presenta complejidades a nivel técnico. No se utilizaría como documento médico, sino como salvoconducto para viajar con seguridad.

