La tristeza embarga a los amigos de Horacio Valdés… ‘Te extrañamos desde ya’

La repentina muerte del cantante Horacio Valdés a cosencuencia de un infarto, ha dejado consternados a los amantes de la música, y a los seguidores de este artista que dejó huellas en el espectáculo nacional e internacional.

Muchos de sus colegas y personas allegadas a este personaje se han manifestado en las redes sociales expresando el dolor que provocó esta triste noticia.

Omar Alfanno

La tristeza de su partida jamás eclipsará el brillo de su legado. Grande @soyhoraciovaldes. Hasta siempre.

Erika Ender

Además de guapo y talentoso a @soyhoraciovaldes le caracterizaba el ser increíblemente divertido… Sus ocurrencias me hacían reír a carcajadas… Lo conocí en los 90s, cuando fui corista de @ruben.blades en la gira de #LaRosaDeLosVientos y @sonmiserables era uno de sus artistas invitados. Nos tocó viajar juntos y compartir escenario. Su corazón noble nos hizo el honor de acompañarnos en @talenpropanama y su inteligencia y buen gusto, enriquecieron nuestros comités de semifinalistas. Su voz única resonará por siempre... Gracias por el arte que compartiste con tu amado Panamá y el legado que dejas en él y en nuestras vidas… Te extrañamos desde ya… Hoy todas nuestras almas, en una sola voz, te dicen: “TENGO GANAS DE VERTE”. La vida es un soplo. Te fuiste muy temprano… Buen viaje al cielo, #HoracioValdés querido

Janelle Davidson

H, nos dejas too soon.

Escribiste esta canción para que yo la interpretara y además la terminamos cantado juntos. Forever grateful.

Se me vienen a la mente tantos recuerdos.

Cuando pasó 9/11 y yo no tenía idea. Me avisaste para que pudiera averiguar si mi familia estaba okay.

Cuando me dio Guillain-Barre. Any me llevó al hospital; Javier y tu corrieron a acompañarme justo antes de que me metieran al ICU.

Recuerdo cuando te convencí de salir en Mamma Mia pesar de que no bailabas nadita. Tremendo trabajo el que le tocó a Jossie y tus hijas al lograr que pudieras bailar una cosita, algo.

Nunca nos decías que no cuando te queríamos incluir en algún proyecto. Ni me preguntabas de qué se trataba.

Nunca olvidaré tus lindas palabras para mi en medio de tu concierto en el @teatronacionalpanama después de haber sido restaurado. Quedó pendiente el que querías hacer ahí con SM.

Siempre hablábamos del talento de Vicky al piano y Nati cantando. Me decías que seguro mi pequeña Juliette sería igual.

Quedamos hace unas semanas en que te enseñaría a hacer patacones.

Ramón y yo hablábamos ayer de tus posts de “puti-poeta”.

En fin. Tantas cosas. Rest in peace friend. You will be missed. Te queremos mucho.

Un abrazo a tu hermosa familia.

#sololasestrellasbastarán #merindo #2021

El Chombo

Anoche el universo se llevó a un gran mensajero de la música. El rock panameño está de luto. Horacio Valdés. Rest In Power. #tengoganasdeverte.

Any Tovar

Sin palabras… que difícil aceptar esta noticia…

Sólo Tú sabes Señor, cuándo es el momento y sólo queda aceptar tus designios.

Te me fuiste “amigo guapo”… te extrañaremos hasta el infinito y más allá mi querido Horacio…

Y quedarás tatuado por siempre en nuestra alma…

Aplausos de pie amigo, descansa en paz…

#SoloLasEstrellasBastarán

#GrandeHoracio #VuelaAlto #DescansaEnPaz”.

Diego De Obaldía

Quiero hacerme el fuerte, quiero hacerme el sabio, quiero hacerme el maduro. Pero la verdad es que lo único que realmente quiero es que esto sea un mal sueño del que despertar.

Me duele el alma más allá de lo que las palabras puedan expresar. Se me fue mi hermano mayor.

Fuiste el primero que me enseñó a amar a mi país a través de la música.

Fuiste la primera piedra en la que cimenté este sueño, que logramos soñar juntos.

Fuiste mi maestro, mi inspiración, mi amigo, mi hermano.

Fuiste TANTO, pero para mí nunca te fuiste.

Estás aquí, en tu legado eterno, que nos permitiste continuar y que, ahora, más que nunca, con los corazones llenos del amor y música que dejaste, seguiremos incansablemente hasta terminar de cumplir tu sueño.

Fuiste para tu Patria, Horacio Valdés.

Y para contar tu historia sólo las estrellas bastarán… esas donde hoy vives para siempre

Ricardo Martinelli

Hoy se nos fue el gran amigo y prestigioso abogado Horacio Valdés. Tenía 51 años y murió haciendo ejercicios de un infarto fulminante. Paz en su alma amigo. Por eso vivamos la vida día a día y dejemos a un lado todo lo malo que deja la vida y gocemos la misma.

Por otro lado, Luis Casis le hizo un homenaje, condujo un auto por varias calles de la ciudad de Panamá mientras se escuchaba algunos temas de Horacio. “Homenaje a @soyhoraciovaldes por las calles de mi Panamá, él se merece y esto y mucho más hasta luego Horacio”.

