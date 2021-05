La triste historia de amor de Jaime Garza y Viridiana Alatriste

También formaron parte del elenco de la telenovela Mañana es primavera en la que Alatriste compartió el protagónico con su mamá Silvia Pinal y se convirtió en su último proyecto: “Fue un romance de novios, pero no fue tan largo, no fue mucho, poco más de un año, quizá. No llegamos a vivir juntos ni nada”, recordó Jaime.

El día del accidente, Viridiana había organizado una reunión con amigos de la comunidad artística en el departamento de Garza en la calle Mimosa. En 2017 el actor de Simplemente María había dicho que Alatriste se fue antes porque vivía en casa de su mamá y tenía que llegar.

Sin embargo, en entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Jaime recordó que aquel día, algo no se sentía bien: “Ella estaba ahí, era una reunión pequeña con amigos míos y de ella. Y de repente noté algo raro.

“Me dijo: ‘Ya me voy’. Estaba bien, no la vi borracha ni nada, sentí injustificada o repentina su decisión porque ella había invitado gente. La vi inquieta, preocupada, no sé por qué”, abundó Jaime, quien compartió que lo siguiente que vivió fue al aviso de la muerte de Viridiana en un accidente automovilístico.