La transparencia se pinta de color verde

La Ley 125 del 2020 fortaleció los derechos de todos los habitantes de Panamá a exigir la información sobre asuntos ambientalmente relevantes. Esto complementa nuestra legislación de transparencia, y compromete al Estado panameño a no desmejorar las normas que ya existen en el país. En materia de participación ciudadana el Acuerdo amplía la forma y el fondo de las consultas públicas e, incluso, establece el derecho de las comunidades, cuyo idioma no es el español, a que se le explique las iniciativas en su idioma.

