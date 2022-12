La transparencia financiera no choca con la protección de datos

Sobre este aspecto, el abogado José Vega Gallardo, de la Asociación Panameña de Derecho y Nuevas Tecnologías (Apandetec) recordó que la divulgación no autorizada de los datos que identifican o permiten identificar a una persona está prohibida, excepto en ciertos casos previstos en la ley, ya sea que se trate de un beneficiario final o no. “La identidad del beneficiario final solo debe ser revelada a las autoridades competentes en el cumplimiento de sus funciones legales y debe ser tratada con las previsiones que garantizan la privacidad de su titular”, señaló Vega.

“En nuestra legislación, ambas normas coexisten debido a la restricción otorgada a la base de datos RUBF que administra la Superintendencia de Sujetos no Financieros, por ello, la Ley 81, de 2019 no aplicaría como argumento ‘para negar el acceso a la información del beneficiario final’, ya que el acceso es restringido y la información es protegida y confidencial”.

Por su parte, Zuleymi Velasco, especialista en cumplimiento normativo del Instituto Panameño de Derecho y Nuevas Tecnologías (Ipandetec), señala que la decisión de la Corte Europea no representa un conflicto fundamental entre la transparencia y la protección de datos personales. “El único conflicto sería la divulgación sin consentimiento informado y autorización expresa de los beneficiarios finales al público en general, y no así el uso de estos datos para el análisis y persecución de los delitos financieros por parte de la autoridad competente”, señaló.

You May Also Like