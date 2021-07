La transición democrática en Nicaragua: sin Ortega y Murillo

La posición de la comunidad internacional en el continente americano, en Europa, y los organismos internacionales, es cada vez más clara y contundente sobre la ilegitimidad de los resultados de las elecciones del 7 de noviembre. Aun con la participación de la opositora Alianza Ciudadana (CxL), que está empeñada en inscribir a un candidato presidencial entre “los que queden” para preservar su personería jurídica, no habrá ningún reconocimiento diplomático para la dictadura Ortega Murillo y, por lo tanto, al no reconocer los resultados, se impondrá la demanda de realizar nuevas elecciones.

