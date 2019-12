La transformación personal | La Prensa Panamá

Espera menos de los que están en el poder y recuerda: “ Si no puedes limpiar tu habitación, no intentes cambiar el mundo ”. Te sentirás más en control de tu destino. Ampliarás tu esfera de influencia. Y quién sabe, incluso podrías postularte para un cargo e “influir en la reforma social”, si eso es lo que quieres.

Claro, deberíamos votar y participar en el diálogo de reforma social. Podríamos pertenecer a una organización o dos. Pero no deberíamos dejarnos llevar por lo que otros están haciendo. Si le prestáramos menos atención a los factores externos, los políticos con sed de poder solo se quedarían con la sed. Una sociedad que no extiende su mano por favores no puede ser controlada.

La mayor parte del tiempo en clase examinamos lo que los demás están haciendo y nos posicionamos de acuerdo con eso. No es de extrañar que la mayoría de los estudiantes terminen el colegio sin saber qué quieren hacer con su vida. Terminan la universidad y para su sorpresa, todavía no tienen idea de lo que quieren hacer con su vida.

El fragmento me hizo pensar en la noción de que la mejor manera de transformar tu situación es haciéndolo tu mismo, no un trabajo delegado a otra persona a través de la reforma social.

